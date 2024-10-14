"Рантье" возглавил ТОП-10 депозитов российских банков

Флагманский продукт НОВИКОМа - вклад "Рантье" - признан лучшим по версии сервиса Bankiros. Он возглавил ТОП-10 накопительных продуктов российских банков, дающих максимальный доход по депозиту в размере 300 тысяч рублей за три года.

Составляя рейтинг, эксперты сервиса анализировали заявленные и реальные ставки с капитализацией, доход по депозиту, срок капитализации, возможность пополнения и снятия средств, доступность для оформления. Также учитывалось, необходимо ли быть клиентом банка для открытия вклада.

"Рантье" - это вклад-флоатер, условия которого "привязаны" к значению ключевой ставки Банка России. Благодаря этому клиенты банка Ростеха всегда получают наиболее актуальные и выгодные условия. Сейчас максимальная доходность по депозиту составляет 19,5% годовых.

Особенность "Рантье" заключается в том, что вкладчик может неограниченно пополнять его на протяжении всего срока, который составляет 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия вклада - 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

С момента запуска в 2021 году "Рантье" остается одним из самых популярных накопительных продуктов НОВИКОМа: депозит открыл почти каждый пятый вкладчик в банке. В 2022 году продукт был признан победителем в номинации "Вклад года" премии "Финансовая элита России".

"Популярность у клиентов и высокие оценки экспертов - прямое следствие отличных условий вклада "Рантье". Очевидно, что вклад, ставка по которому автоматически повышается при росте "ключа", удобен и выгоден в современных условиях", - отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.