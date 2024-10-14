СК и прокуратура начали проверки по факту падения ребенка из окна школы Южного города

Сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры выясняют обстоятельства падения ребенка в школе Южного города-1.

Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"В связи с происшествием в средней школе микрорайона Южный город прокуратура Волжского района организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действиям ответственных должностных лиц школы, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", - уточнили также в прокуратуре Самарской области.

Напомним, мальчик выпал из окна школы 14 октября. Это произошло на уроке литературы. В соцсетях обсуждают, что ЧП могло случиться после того, как мальчик расстроился из-за пролитых чернил или оценок, но пока официального подтверждения этому нет. По данным на текущий момент, ребенок жив - его падение смягчили кусты.