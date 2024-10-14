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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Южном Городе школьник выпал из окна школы

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прокуратура Волжского района начала проверку в связи с происшествием в школе мкр. Южный Город.

ЧП произошло 14 октября в корпусе школы в Южном Городе Волжского района. По словам очевидцев, мальчик упал из окна школы с третьего или четвертого этажа. По данным источников в правоохранительных органах, ребенок выпал сам.

В полиции уточнили, что сейчас на месте работают сотрудники Волжского районного отдела полиции. Причины случившегося пока не ясны. Проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчика госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действиям сотрудников школы.

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