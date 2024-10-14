В Южном Городе школьник выпал из окна школы

В Самарской области прокуратура Волжского района начала проверку в связи с происшествием в школе мкр. Южный Город.

ЧП произошло 14 октября в корпусе школы в Южном Городе Волжского района. По словам очевидцев, мальчик упал из окна школы с третьего или четвертого этажа. По данным источников в правоохранительных органах, ребенок выпал сам.

В полиции уточнили, что сейчас на месте работают сотрудники Волжского районного отдела полиции. Причины случившегося пока не ясны. Проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчика госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действиям сотрудников школы.