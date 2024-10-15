Полицейские нашли четырех нелегальных мигрантов в Жигулевске

В Жигулевске полицейские провели миграционный рейд и нашли нарушения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Так, четверо иностранцев работали без необходимых разрешительных документов. Их привлекли к административной ответственности. Кроме того, оказалось, что они не выехали из РФ, когда истек их срок пребывания. Теперь мигрантов выдворят из России.

Также правоохранители привлекут к административной ответственности работодателя иностранцев-нарушителей.