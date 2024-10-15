Житель Самарской области незаконно выловил рыбу на 1,9 млн рублей

Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном лове рыбы. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В 2023 г. в акватории Волги около Жигулевской ГЭС мужчина сетями выловил более 260 рыб различных пород (стерлядь, судак, налим, берш, язь). Сумма причиненного ущерба превысила 1,9 млн рублей.

Суд назначил рыбаку штраф 800 тыс. рублей. Кроме того, с него взыскали компенсацию ущерба.