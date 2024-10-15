Бывшего директора самарской школы заподозрили в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2021 по 2023 г. по указанию подозреваемой в учебное учреждение фиктивно трудоустроили сотрудников, которые в реальности не работали. А их зарплату женщина забирала себе. Сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").