Более 100 тыс. школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

Ученики Самарской области участвуют во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", которая ежегодно проходит при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В этом году она стартовала 24 сентября и завершится 27 октября. За три недели в образовательном соревновании приняли участие 101,1 тыс. школьников Самарской области, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года (60 тыс. учеников).

Пройти олимпиаду можно на образовательной платформе "Учи.ру". Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может каждый ученик с 1 по 9 классы. Олимпиада позволяет проверить и повысить знание основ правил дорожного движения у ребят школьного возраста. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Задания олимпиады моделируют реальные ситуации на дороге, и участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители - грамоты и дипломы.

Организаторами мероприятия выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты". И хотя дороги вблизи школ и детских садов становятся безопаснее, но профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

"Безопасность детей - один из наших главных приоритетов. В этом направлении согласно национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано", - говорит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"При формировании перечня объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" школьные маршруты - всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы", - отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Самарской области в 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и два участка в Тольятти протяженностью 3,2 км. Работы на большинстве объектов завершены к 1 сентября.