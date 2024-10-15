Более 100 тыс. школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

Ученики Самарской области участвуют во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", которая ежегодно проходит при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В этом году она стартовала 24 сентября и завершится 27 октября. За три недели в образовательном соревновании приняли участие 101,1 тыс. школьников Самарской области, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года (60 тыс. учеников).
Пройти олимпиаду можно на образовательной платформе "Учи.ру". Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может каждый ученик с 1 по 9 классы. Олимпиада позволяет проверить и повысить знание основ правил дорожного движения у ребят школьного возраста. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.
Задания олимпиады моделируют реальные ситуации на дороге, и участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители - грамоты и дипломы.
Организаторами мероприятия выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты". И хотя дороги вблизи школ и детских садов становятся безопаснее, но профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
"Безопасность детей - один из наших главных приоритетов. В этом направлении согласно национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано", - говорит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"При формировании перечня объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" школьные маршруты - всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы", - отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
В Самарской области в 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и два участка в Тольятти протяженностью 3,2 км. Работы на большинстве объектов завершены к 1 сентября.
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Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?