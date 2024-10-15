Региональное отделение СФР оплатило услуги по родовым сертификатам для более чем 31 тыс. женщин и новорожденных

Отделение СФР по Самарской области оплатило медицинским организациям услуги, оказанные 15493 женщинам и 15574 новорожденным на основании оформленных родовых сертификатов. Общая сумма направленных на эти нужды средств составила 156,6 млн рублей.

Родовой сертификат представляет собой документ, благодаря которому женщина может выбрать организацию для наблюдения во время беременности, родов, а также для осуществления медицинских осмотров малыша в течение первого года его жизни.

"Данный сертификат может быть оформлен при первом посещении женской консультации, в роддоме или же детской поликлинике, где в будущем будут вестись профилактические осмотры ребенка. Для формирования документа требуются паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)", - объяснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

В 2024 г. стоимость родового сертификата составляет 12 тыс. рублей. По нему оплачиваются услуги, оказанные медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования. Все необходимые для оплаты сведения Отделение СФР по Самарской области получает автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Найти электронный сертификат можно на портале "Госуслуги" после того, как медучреждение его сформирует.

Следует учесть, что если будущая мама получает медицинскую помощь на платной основе, то сертификат не формируется.

По оставшимся вопросам можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области - с понедельника по четверг 8:30-17:30, а в пятницу - с 8:30 до 16:30).