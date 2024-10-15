В Тольятти неосторожное курение привело к пожару и смерти

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В понедельник, 14 октября, в Тольятти произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области