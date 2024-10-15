В Тольятти неосторожное курение привело к пожару и смерти

В понедельник, 14 октября, в Тольятти произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В квартире на ул. Ленина горели вещи на 5 кв. м. Силами 24 человек возгорание ликвидировали. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. При этом огнеборцам удалось спасти 88-летнюю женщину.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !