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В Тольятти неосторожное курение привело к пожару и смерти Оставленная на ночь сушилка для овощей убила двух женщин в Самарской области Пожар в самарском "Кинапе" удалось ликвидировать за пять часов Более 60 человек тушат загоревшийся концертный зал на ул. Лесной На пожаре в самарской квартире спасен один человек

Пожары Происшествия

В Тольятти неосторожное курение привело к пожару и смерти

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в Тольятти произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В квартире на ул. Ленина горели вещи на 5 кв. м. Силами 24 человек возгорание ликвидировали. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. При этом огнеборцам удалось спасти 88-летнюю женщину.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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