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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика" вложит более 2 млрд руб. в развитие отрасли в Самарском регионе

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, состоялось рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководством пивоваренной компании "Балтика". Ключевой вопрос повестки - подписание соглашения о сотрудничестве.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

"Компания "Балтика" всегда была стратегическим партнером Самарской области и одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Рабочие места, созданные на производстве, высокотехнологичны, - подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам встречи. - Правительство Самарской области приветствует ваши инвестиционные проекты и будет оказывать всестороннюю поддержку".

Завод служит одним из системообразующих предприятий для экономики области, крупнейшим в самарской пивоваренной промышленности, обеспечивая 80% объемов производства продукции в регионе и 80% акцизных платежей в данной категории.

Компания планирует направить существенные инвестиции в развитие самарского завода: "Балтика" готовит масштабную программу модернизации производственных мощностей в регионе в 2024-2025 годах.

Отдельно губернатор подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве связано с реализацией производственных инвестиционных проектов. "Это более 2 млрд рублей инвестиций, новые рабочие места и, главное, укрепление производственных цепочек", - сказал Вячеслав Федорищев.
Инвестиции будут направлены на модернизацию и обновление основных производственных фондов пивоваренного завода, реализацию стратегии развития российских и локальных брендов выпускаемой продукции.

Особое внимание компания уделяет развитию кадрового потенциала. По словам вице-президента по цепочкам поставок ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Дмитрия Визира, благодаря сотрудничеству, в опорном вузе региона в 2002 г. была открыта профильная кафедра по подготовке специалистов бродильных производств, сейчас - Высшая биотехнологическая школа.

"В Самарской области пивоваренная отрасль исторически является одной из опорных для пищевой промышленности и экономики региона. Мы уважительно относимся к традициям самарского пивоварения и с гордостью продолжаем развитие отрасли, инвестируя в самое современное оборудование, технологии, кадры. Рады открытости региона в поддержке ответственных производителей и надеемся, что стратегическое партнерство укрепит позиции отрасли", - отметил Дмитрий Визир.

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