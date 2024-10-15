"Балтика" вложит более 2 млрд руб. в развитие отрасли в Самарском регионе

Во вторник, 15 октября, состоялось рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководством пивоваренной компании "Балтика". Ключевой вопрос повестки - подписание соглашения о сотрудничестве.
"Компания "Балтика" всегда была стратегическим партнером Самарской области и одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Рабочие места, созданные на производстве, высокотехнологичны, - подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам встречи. - Правительство Самарской области приветствует ваши инвестиционные проекты и будет оказывать всестороннюю поддержку".
Завод служит одним из системообразующих предприятий для экономики области, крупнейшим в самарской пивоваренной промышленности, обеспечивая 80% объемов производства продукции в регионе и 80% акцизных платежей в данной категории.
Компания планирует направить существенные инвестиции в развитие самарского завода: "Балтика" готовит масштабную программу модернизации производственных мощностей в регионе в 2024-2025 годах.
Отдельно губернатор подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве связано с реализацией производственных инвестиционных проектов. "Это более 2 млрд рублей инвестиций, новые рабочие места и, главное, укрепление производственных цепочек", - сказал Вячеслав Федорищев.
Инвестиции будут направлены на модернизацию и обновление основных производственных фондов пивоваренного завода, реализацию стратегии развития российских и локальных брендов выпускаемой продукции.
Особое внимание компания уделяет развитию кадрового потенциала. По словам вице-президента по цепочкам поставок ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Дмитрия Визира, благодаря сотрудничеству, в опорном вузе региона в 2002 г. была открыта профильная кафедра по подготовке специалистов бродильных производств, сейчас - Высшая биотехнологическая школа.
"В Самарской области пивоваренная отрасль исторически является одной из опорных для пищевой промышленности и экономики региона. Мы уважительно относимся к традициям самарского пивоварения и с гордостью продолжаем развитие отрасли, инвестируя в самое современное оборудование, технологии, кадры. Рады открытости региона в поддержке ответственных производителей и надеемся, что стратегическое партнерство укрепит позиции отрасли", - отметил Дмитрий Визир.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?