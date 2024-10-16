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Преступления Происшествия

В Тольятти объявили в розыск двух неизвестных, обокравших мужчину в парке отдыха

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти. Сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 93-40-76, 89277959444, 102. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В сентябре в полицию обратился тольяттинец, который рассказал, что в Центральном городском парке культуры и отдыха случайные знакомые отобрали у него сотовый телефон, наушники и электронную сигарету.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (ответственность за совершение грабежа, то есть открытого похищения чужого имущества), опросили очевидцев, а также изучили записи с камер.

По описанию прохожих полиция составила фотороботы.

 

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см, волосы темные, славянской внешности, может представляться именем Александр. На нем были футболка и штаны черного цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 20-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, может представляться именем Андрей. Был одет в бежевую толстовку.

 

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