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Туризм Общество

Аналитика МТС Travel: Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса путешествий МТС Travel выяснила, в каких российских городах можно найти самое доступное жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Самара вошла в ТОП-городов, где проживание в отелях обойдется дешевле всего - в среднем 5000 рублей в сутки на двоих.

Фото: предоставлено МТС

По данным МТС Travel, средняя цена на туристическое жилье в России во время предстоящих каникул составляет 6 200 рублей в сутки. Помимо Самары, в список самых бюджетных направлений вошли Рязань со средним чеком 4200 рублей в сутки, Пятигорск и Владимир - 4900 рублей, и Псков, который замыкает ТОП-5 со средним чеком 5100 рублей.

"Самара в осенний период подойдет для коротких путешествий жителям Поволжья. Октябрь в регионе вышел не столь холодным и дождливым, подарив приятную погоду для прогулок и поездок на природу. Помимо Жигулевских гор и набережной Волги, туристы также выбирают для поездок замок Гарибальди в Хрящевке и Бариновскую деревянную мельницу в Нефтегорском районе Хорошим помощником для туристов в поездках станет гастрогид от МТС по волжской кухне, в котором представлены блюда местных специалитетов и основные рестораны Самары, представленные в различных подборках", - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ТОП бюджетных направлений на осенние каникулы 2024, средняя цена за сутки проживания на двоих

Рязань

4 200 рублей

Пятигорск, Владимир

4 900 рублей

Самара

5 000 рублей

Псков

5 100 рублей

Владикавказ

5 200 рублей

Тула

5 300 рублей

Калининград, Нижний Новгород

5 600 рублей

Санкт-Петербург

6 100 рублей

Методика

Проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период осенних школьных каникул с захватом выходных дней с 25 октября по 4 ноября.

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал "Тонкости туризма".

Гид потребителя

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