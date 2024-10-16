Полицейские разбираются в обстоятельствах погрома рынка в Тольятти

Сотрудники МВД начали проверку в связи с сообщением о ЧП в Тольятти. Информация о погроме на местном рынке "Новинка" появилась в соцсетях утром 16 ноября.

Данные сопровождались видео, по которому складывается впечатление, что подростки громят прилавки в ночное время суток. Также в соцсетях есть фото последствий - разгромленного рынка.

ГУ МВД по Самарской области поясняет, что при мониторинге интернета полицейские в соцсети заметили видеоролик, на котором группа лиц в темное время суток ломает прилавки на одном из рынков. По факту случившегося сотрудники ОП по Автозаводскому району 2 проводят проверку.

Как ответили на вопросы журналиста Волга Ньюс по контактному телефону рынка "Новинка", администрация рынка ведет деятельность на крытой территории, а ряды на улице уже не относятся к ней. Мы также запросили комментарий в пресс-службе администрации Тольятти.