Появились подробности трудоустройства "мертвых душ" в самарской школе

Стало известно, в какой из школ Самары следователи выявили "мертвые души". По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о школе №65.
Напомним, ранее в СУ СКР по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора одной из местных школ. Уточнялось, что, по версии следствия, с 2021 по 2023 г. по указанию подозреваемой в учебное учреждение фиктивно трудоустроили сотрудников, которые в реальности не работали. А их зарплату женщина забирала себе. Сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
По информации источников Волга Ньюс, фиктивно трудоустроили двух педагогов. Сейчас расследование продолжается.
Правоохранители региона следят за порядком в расходовании бюджетных средств в учебных учреждениях. Например, недавно было возбуждено уголовное дело из-за исчезновения в местном вузе 15 млн руб. на "мертвых душах".
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек