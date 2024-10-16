Появились подробности трудоустройства "мертвых душ" в самарской школе

Стало известно, в какой из школ Самары следователи выявили "мертвые души". По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о школе №65.

Напомним, ранее в СУ СКР по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора одной из местных школ. Уточнялось, что, по версии следствия, с 2021 по 2023 г. по указанию подозреваемой в учебное учреждение фиктивно трудоустроили сотрудников, которые в реальности не работали. А их зарплату женщина забирала себе. Сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По информации источников Волга Ньюс, фиктивно трудоустроили двух педагогов. Сейчас расследование продолжается.

Правоохранители региона следят за порядком в расходовании бюджетных средств в учебных учреждениях. Например, недавно было возбуждено уголовное дело из-за исчезновения в местном вузе 15 млн руб. на "мертвых душах".