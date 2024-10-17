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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE повышает корпоративную скидку для таксопарков на автомобили LIVAN

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей марки LIVAN для таксопарков.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести модели LIVAN S6PRO Luxury, S6PRO Premium, X6PRO Luxury, X6PRO Premium, X3PRO Luxury с использованием повышенной корпоративной скидки для таксопарков при заключении лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, стоимость седана LIVAN S6PRO Luxury с учётом скидки составит 1 800 000 рублей, S6PRO Premium — 1 899 000 рублей, а кроссовер X6PRO Luxury обойдётся в 2 010 000 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции и действует на договоры, заключенные до 31 октября 2024 года. Полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения ТС уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xbafTW

ИНН 3905019765

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