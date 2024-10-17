Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 16 октября, в Тольятти произошло ДТП, пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области