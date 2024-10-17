Следователи заинтересовались ситуацией с высаженными из транспорта детьми в Самаре и Сызрани

В Самарской области следователи начали проверки по сообщениям о нарушении прав несовершеннолетних при организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в маршрутных автобусах Самары и Сызрани водители высаживают детей, пользующихся льготами на бесплатный проезд.
В рамках проверок следователи опросят представителей перевозчиков, изучат документы, регламентирующие оказание услуг по перевозке, и установят все обстоятельства произошедшего.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.