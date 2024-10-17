НОВИКОМ на FINOPOLIS-2024: цифровизация и безопасность в центре внимания

Представители дочернего банка Ростеха принимают участие в крупнейшем форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2024. Мероприятие, проходящее в эти дни в Сочи, собрало представителей крупнейших финансовых и ИТ-компаний, банков, министерств и ведомств для обсуждения современных тенденций и решений в сфере финтеха.
FINOPOLIS проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Главными темами дискуссий на форуме этого года стали использование искусственного интеллекта, перспективы цифровых финансовых инструментов и кибербезопасность.
"Мы видим, как стремительно развиваются технологии и как они влияют на все аспекты экономики. Для банка участие в FINOPOLIS — это возможность не только обсудить тенденции финансового рынка, будущее тех или иных разработок, но и оценить актуальность наших собственных решений. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты получали максимальные преимущества от цифровизации и были уверены в безопасности своих данных и операций", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.
НОВИКОМ, позиционирующий себя как опорный банк высокотехнологичной промышленности, внимательно следит за новинками сферы финтеха и постоянно совершенствует свои сервисы. Дочерний банк Ростеха последовательно наращивает дистанционные форматы обслуживания и предлагает клиентам цифровые продукты. Помимо этого, НОВИКОМ принимает участие в тестировании новой формы российской национальной валюты, цифрового рубля, и работает с инновационным инструментом финансирования — цифровыми финансовыми активами.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.