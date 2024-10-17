16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2024 году все больше самарцев становятся предпринимателями после 56 лет Россия увеличила экспорт мяса на 16% и идет на исторический рекорд ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается Сбер и Т-Банк начали тестировать технологии Открытые API на клиентах НОВИКОМ на FINOPOLIS-2024: цифровизация и безопасность в центре внимания

Банки Финансы

НОВИКОМ на FINOPOLIS-2024: цифровизация и безопасность в центре внимания

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 146
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители дочернего банка Ростеха принимают участие в крупнейшем форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2024. Мероприятие, проходящее в эти дни в Сочи, собрало представителей крупнейших финансовых и ИТ-компаний, банков, министерств и ведомств для обсуждения современных тенденций и решений в сфере финтеха.

Фото: предоставлено Новикомбанком

FINOPOLIS проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Главными темами дискуссий на форуме этого года стали использование искусственного интеллекта, перспективы цифровых финансовых инструментов и кибербезопасность.

"Мы видим, как стремительно развиваются технологии и как они влияют на все аспекты экономики. Для банка участие в FINOPOLIS — это возможность не только обсудить тенденции финансового рынка, будущее тех или иных разработок, но и оценить актуальность наших собственных решений. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты получали максимальные преимущества от цифровизации и были уверены в безопасности своих данных и операций", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ, позиционирующий себя как опорный банк высокотехнологичной промышленности, внимательно следит за новинками сферы финтеха и постоянно совершенствует свои сервисы. Дочерний банк Ростеха последовательно наращивает дистанционные форматы обслуживания и предлагает клиентам цифровые продукты. Помимо этого, НОВИКОМ принимает участие в тестировании новой формы российской национальной валюты, цифрового рубля, и работает с инновационным инструментом финансирования — цифровыми финансовыми активами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3