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Сбер и Т-Банк начали тестировать технологии Открытые API на клиентах

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер и Т-Банк приступили к раскатке технологии Открытые API на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях. Участие в проекте возможно после подписания согласия на предоставление доступа к счетам в другом банке.

Технологии Открытых API позволяют объединить в одном приложении карты разных банков, следить за балансом и историей операций, управлять согласиями и переводить деньги самому себе из одного банка в другой.

Пилотный проект по Открытым API Сбер и Т-Банк запустили летом 2024 года — первыми из системно значимых российских банков. Внутреннее тестирование, по итогам которого были внесены доработки, уже завершено.

О запуске нового этапа развития технологии Сбер и Т-Банк сообщили на форуме FINOPOLIS 2024, который проходит с 16 по 18 октября в Сочи. У гостей мероприятия есть возможность первыми подключить функционал Open Banking (бета-версию) на телефоны с операционной системой Android и протестировать его.

Остальным клиентам, которые вступят в число бета-тестировщиков обоих банков, новый функционал станет доступен до конца года. Для участия в тестировании клиентам Сбера необходимо подключить бета-версию, клиентам Т-Банка — вступить в бета-сообщество. Затем клиенту необходимо выбрать, какие продукты будут отображаться в приложении банка-партнёра, и подписать согласие на предоставление доступа к счетам в другом банке.

Все данные между Сбером и Т-Банком передаются в соответствии с разработанным Стандартом информационной безопасности, который предусматривает их криптографическую защиту и делает процесс максимально защищенным и прозрачным для клиентов.

Сделать новый функционал доступным для всех клиентов планируется в начале следующего года.

"Первыми клиентами, которые протестируют наш совместный с Т-Банком продукт, будут гости FINOPOLIS. После подключения бета-версии можно будет добавить свои карты и платёжные счета из Т-Банка в СберБанк Онлайн, и тогда они отобразятся на главном экране приложения рядом с картами и счетами Сбера — получится единый кошелёк. Соответственно, в приложении Т-Банка всё выглядит зеркально. Важно, что данные по счетам в банке-партнёре будут обновляться только в момент входа в приложение. Наши протоколы безопасности отвечают всем требованиям и стандартам Открытых API, так что данные клиентов надёжно защищены", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка.

"Как у двух системно значимых банков, у нас есть общая цель — создавать лучшие продукты для клиентов. Именно объединение экспертизы позволяет нам улучшать клиентский опыт и модифицировать банковские продукты, делая их более технологичными. Пользователям технология Открытых API поможет сделать более комфортным процесс отслеживания и распределения личных финансов, а для нас — представителей банковского сектора — персонализировать предложения и усовершенствовать их, исходя из запросов клиентов", — сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.

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