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Общество

Самарцы сообщают о возможном захвате озера Сабур в частную собственность

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары сообщили Волга Ньюс о планируемом захвате территории озера Сабур (его также называют Томашев Колок), которое находится на территории частного сектора в районе пересечения улиц Украины и Мирной.

Фото: ФОТО АВТОРА

Озеро Сабур не значится в реестре муниципальной собственности Самары, так как до сих пор не поставлено на учет. О происхождении водоема нет однозначной версии. Департамент городского хозяйства и экологии ссылается на исследование учащихся школы №90. Согласно их данным, озеро имеет искусственное происхождение - оно появилось в 1886 г. в результате возведения купцом Томашевым земляной плотины на водотоке. 

Сейчас водоем сильно зарос растительностью и загрязнен. Как отчитался департамент, в августе 2024 г. выполнялись работы по очистке береговой полосы озера Сабур. Однако спустя пару месяцев, уже в октябре, на берегу лежало много бытового мусора. 

По информации департамента горхозяйства, в 2025 г. планируется обследование и проведение оценки состояния водных объектов в Самаре. По словам общественного экологического инспектора Дмитрия Моргунова, началась работа по сбору данных для постановки озера Сабур на учет.

Ситуацию усугубляет стройка вблизи водоема. По данным экологического инспектора, произведена отсыпка берега техническим грунтом с попаданием в озеро. Как сообщил Дмитрию Моргунову собственник стройплощадки, запущена процедура присоединения территории озера Сабур к его земельному участку.

Участок, к которому присоединяют озеро

В министерстве строительства Самарской области ответили, что разрешение на строительство на указанной площадке не выдавалось. Вместе с тем добавили, что такие документы ведомство готовит лишь в тех случаях, когда проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе. Так, согласно закону, экспертиза не требуется на жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков.

Более подробно выяснить планы владельца участка не удалось - он не вышел на связь с корреспондентом Волга Ньюс. По неофициальной информации, собственника земли связывают родственные отношения с одним из экс-министров регионального правительства.

Местные жители в связи с происходящими вокруг озера событиями обратились в природоохранную прокуратуру.

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Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

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