Экологические проекты "КуйбышевАзота" отметили на высоком уровне

"КуйбышевАзот" получил высокую оценку экспертов рейтингового агентства AK&M, войдя в ТОП-5 рейтинга социальной эффективности среди российских компаний.

Участниками рейтинга стали более 50 компаний, которые руководствуются принципами устойчивого развития и максимально полно раскрывающие информацию о социальной и экологической деятельности. Цель рейтинга — показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества.

"КуйбышевАзот" уверенно входит в число компаний, которые уделяют пристальное внимание вопросам экологии. В ТОП-5 рейтинга раздела "Химия и нефтехимия" вошли также такие компании как "Уралкалий", "ФосАгро", "СИБУР" и "Акрон".

Внедряя современные наукоемкие технологии, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, "КуйбышевАзот" планомерно снижает воздействие на окружающую среду. Реализация экологических проектов ведется как на производственной площадке, так и за ее пределами.

В 2023 году были введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района города Тольятти. Это важный экологический проект, который входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе нацпроекта "Экология". Проект реализован за счет собственных средств компании. На производственной площадке введена в эксплуатацию новая установка выпарки и грануляции на производстве аммиачной селитры.

Комплексный подход к вопросам экологии позволяет предприятию демонстрировать положительную динамику по сокращению воздействия на окружающую среду. За последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 1,4 раза, удельные выбросы сокращены в 1,6 раза, потребление электроэнергии в 1,5 раза, теплоэнергии в 1,3 раза, образование стоков в 1,4 раза, потребление речной воды в 1,3 раза. Затраты на экологические проекты и природоохранные мероприятия компании, включая капитальные, в 2023 году составили 2,9 млрд рублей.

В 2023 году ПАО "КуйбышевАзот" было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ) и уже приступило к работам по его восстановлению.

Силами сотрудников предприятия за последние годы уже восстановлено 57 Га тольяттинского леса, на которых высажено порядка 300 тысяч деревьев.

Кроме того, аналитиками рейтингового агентство AK&M была дана оценка ответственности ПАО "КуйбышевАзот" перед обществом, сохраняющего стабильно высокую долю затрат на социальные направления среди российских предприятий отрасли.

Предприятие работает практически по всем направлениям благотворительной деятельности. Являясь одним из лидеров российской химической промышленности, "КуйбышевАзот" вносит существенный вклад в развитие территории своего присутствия.