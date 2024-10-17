В 2024 году все больше самарцев становятся предпринимателями после 56 лет

В Самарской области жители стали чаще открывать свое дело после 56 лет. Так, за первые девять месяцев 2024 года число таких предпринимателей увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными сферами у предпринимателей старше 56 лет стали розничная торговля, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, операции с недвижимым имуществом, а также растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.

"Рост числа предпринимателей старше 56 лет в Самарской области свидетельствует о том, что возраст - это не преграда, а наоборот, возможность для реализации идей и накопленного опыта. Мы рады видеть, что все больше самарцев выбирают путь предпринимательства, и готовы поддерживать их на этом пути, предоставляя необходимые инструменты и услуги для успешного старта и развития бизнеса", - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В целом с начала текущего года общее число самарцев, решившихся открыть свое дело, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего жители региона регистрируют ИП: такую организационно-правовую форму в этом году выбрали всего 87% общего числа предпринимателей, зарегистрировавших свой бизнес.

В текущем году самарцы становились предпринимателями, чтобы заниматься розничной торговлей, деятельностью сухопутного и трубопроводного транспорта, оптовой торговлей, специализированными строительными работами, а также операциями с недвижимым имуществом. Среди них наибольший прирост показали сферы операций с недвижимым имуществом (+35,5%), розничной торговли (+27,3%) и специализированные строительные работы (+15,5%).

"В этом году я решил для себя, что хочу заняться собственным делом. Помню, мечтал долгое время, рисовал в мыслях полки со стеллажами в павильоне и вот этой осенью открыл небольшой магазин в Жигулевске. В ассортименте - фрукты, ягоды, овощи. Привожу также орехи и сухофрукты, так как на них всегда есть спрос. Благодаря поддержке Сбера открытие бизнеса стало простым и понятным. На каждом этапе меня консультировали и направляли", - рассказал индивидуальный предприниматель Расанбой Рахматов.