Свыше 100 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" внесли вклад в сохранение природы

С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". В целом данным сервисом сегодня пользуются свыше 100 тысяч клиентов компании.
Электронная квитанция имеет целый ряд преимуществ: она позволяет максимально обезопасить персональные данные граждан; доступна с первого числа каждого месяца; ознакомиться с ней можно в любой точке дистанционно.
"Отказавшись от бумажных квитанций, наши клиенты вносят ощутимый вклад в сохранение природных ресурсов. Для сравнения: каждый месяц только Самарский филиал энергокомпании рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн. Призываем наших клиентов сделать выбор в пользу данного сервиса, и сделать оплату тепла более удобной и комфортной", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.