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Экология Общество

Свыше 100 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" внесли вклад в сохранение природы

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". В целом данным сервисом сегодня пользуются свыше 100 тысяч клиентов компании.

Электронная квитанция имеет целый ряд преимуществ: она позволяет максимально обезопасить персональные данные граждан; доступна с первого числа каждого месяца; ознакомиться с ней можно в любой точке дистанционно.

"Отказавшись от бумажных квитанций, наши клиенты вносят ощутимый вклад в сохранение природных ресурсов. Для сравнения: каждый месяц только Самарский филиал энергокомпании рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн. Призываем наших клиентов сделать выбор в пользу данного сервиса, и сделать оплату тепла более удобной и комфортной", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти.

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