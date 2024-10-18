В Жигулевске сотни жителей на несколько часов остались без тепла и горячей воды

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В четверг, 17 октября, в 18:00 в Гу МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения на ул. Морквашинская, 55 в Жигулевске. Об этом сообщили представители Управления.