В Жигулевске сотни жителей на несколько часов остались без тепла и горячей воды

В четверг, 17 октября, в 18:00 в Гу МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения на ул. Морквашинская, 55 в Жигулевске. Об этом сообщили представители Управления.
На время проведения работ без теплоснабжения оставались потребители 65 многоквартирных жилых домов, четыре социально-значимых объекта.
Для ликвидации происшествия привлекались 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России два человека, одна единица техники
В 21:38 теплоснабжение потребителей было восстановлено.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.