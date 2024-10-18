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Экология Общество

"Тольяттиазот" и волонтеры выпустили в Волгу тысячи мальков сазана

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" провел традиционную акцию по восполнению биоресурсов реки Волги. Волонтеры предприятия и ученики подшефной школы № 25 пос. Поволжский выпустили в Саратовское водохранилище более 12 000 мальков сазана.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Экологическое мероприятие, направленное на восстановление популяции рыб ценных пород, проходило при участии представителей Самарского территориального управления Росрыболовства. Перед этим сотрудники предприятия провели лекцию о сохранении окружающей среды и устроили викторину.

Мальки сазана были выращены в рыбоводческом хозяйстве при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. Средний размер молоди составил 10 см, а вес — около 20 г. Промысловой величины рыба достигнет в 2025 году.

Программа по восполнению биоресурсов Волги реализуется на протяжении 16 лет. За это время при поддержке "Тольяттиазота" было выпущено около 300 000 мальков сазана и других рыб ценных пород.

"Приумножая популяцию рыб, "Тольяттиазот" восполняет природные ресурсы и реализует один из множества пунктов экологической повестки предприятия. Компания также повышает экологическую безопасность на производстве, популяризирует природоохранные мероприятия среди жителей региона присутствия и занимается эковоспитанием подрастающего поколения", — прокомментировала событие начальник отдела охраны окружающей среды АО "ТОАЗ" Алена Лукьянова.

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