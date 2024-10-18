"Тольяттиазот" и волонтеры выпустили в Волгу тысячи мальков сазана

"Тольяттиазот" провел традиционную акцию по восполнению биоресурсов реки Волги. Волонтеры предприятия и ученики подшефной школы № 25 пос. Поволжский выпустили в Саратовское водохранилище более 12 000 мальков сазана.
Экологическое мероприятие, направленное на восстановление популяции рыб ценных пород, проходило при участии представителей Самарского территориального управления Росрыболовства. Перед этим сотрудники предприятия провели лекцию о сохранении окружающей среды и устроили викторину.
Мальки сазана были выращены в рыбоводческом хозяйстве при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. Средний размер молоди составил 10 см, а вес — около 20 г. Промысловой величины рыба достигнет в 2025 году.
Программа по восполнению биоресурсов Волги реализуется на протяжении 16 лет. За это время при поддержке "Тольяттиазота" было выпущено около 300 000 мальков сазана и других рыб ценных пород.
"Приумножая популяцию рыб, "Тольяттиазот" восполняет природные ресурсы и реализует один из множества пунктов экологической повестки предприятия. Компания также повышает экологическую безопасность на производстве, популяризирует природоохранные мероприятия среди жителей региона присутствия и занимается эковоспитанием подрастающего поколения", — прокомментировала событие начальник отдела охраны окружающей среды АО "ТОАЗ" Алена Лукьянова.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.