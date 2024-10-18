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НОВИКОМ назвал способы донастройки мер господдержки

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Кузнецов, заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ, выступил на бизнес-завтраке "Инвестиции в промышленность: инструменты, программы, проекты" в рамках Национального промышленного конгресса. В мероприятии также приняли участие представители Минпромторга РФ, Банка России, ВЭБ.РФ и других организаций. Главной темой обсуждения стали механизмы, которые государство предлагает для поддержки и стимулирования развития промышленности.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Текущий уровень кредитных ставок практически исключает возможность финансирования инвестиционных проектов классическими методами. А значит, ключевую роль в развитии промышленности сегодня играют меры господдержки. Дочерний банк Госкорпорации Ростех аккредитован практически во всех этих инструментах и накопил значительный опыт работы с ними. Но система мер господдержки требует донастройки. Об этом в своем выступлении на бизнес-завтраке говорил зампред НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

В качестве первоочередного условия он назвал ускорение процессов привлечения субсидий. Сегодня использование мер государственной поддержки зачастую замедляет реализацию проектов из-за сложных требований, материальных и временных затрат. "Создание центров компетенций при банках, которые помогают клиентам быстрее и эффективнее преодолевать бюрократические препятствия, — это важное направление, которое уже активно развивается. В нашем банке такой центр компетенций уже создан", — подчеркнул зампред НОВИКОМа.

Алексей Кузнецов также отметил, что в настоящее время меры поддержки охватывают в основном либо крупные, либо совсем малые предприятия с выручкой до 100 млн рублей. А средние компании, которых особенно много в сфере высоких технологий, зачастую остаются без необходимых инструментов. Представитель НОВИКОМа акцентировал внимание на необходимости ликвидировать этот разрыв.

И третьим важным моментом усовершенствования системы мер господдержки является необходимость ее дополнения программами пополнения оборотного капитала и механизмами финансирования НИОКР. Это наиболее сложные и рискованные проекты для банков, но они критически важны для достижения целей, поставленных президентом и правительством перед российской промышленностью.

"Поэтому я призываю банки, институты развития и власть лучше узнавать клиентов, а клиентов — глубже вникать в возможности, которые предлагают банки, институты развития и органы власти. Только так мы сможем быстрее добиться целей технологического суверенитета, стоящих перед нашей промышленностью и страной в целом", — сказал в заключение заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Гид потребителя

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