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Финансы Экономика и бизнес

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Как пояснили в пресс-службе компании, на Авито клиенты смогут подать заявку на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома или индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в едином окне земельный участок и подрядчика. Кредитная документация будет подписана онлайн на стороне банка — с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно — без посещения банка и МФЦ.

Заемщик сможет выбрать Банк ДОМ.РФ в качестве кредитора в ипотечном сервисе Авито Недвижимости и подать заявку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Для этого достаточно заполнить минимальное количество полей и пройти авторизацию через "Госуслуги", после чего все необходимые сведения автоматически поступят в банк из цифрового профиля гражданина.

"Ипотека остается важным и ответственным шагом в жизни многих людей. Развивая собственный ипотечный сервис в Авито Недвижимости, мы помогаем легче и безопаснее проходить каждый этап. Сотрудничество с банком ДОМ.РФ позволит сформировать новый пользовательский опыт, когда подача заявки на кредит становится еще более простой и доступной. Благодаря совместной работе мы приблизимся к решению одной из главных задач нашего сервиса — реализовывать большинство этапов сделки по покупке недвижимости в рамках одной платформы", — комментирует Влад Федулов, управляющий директор Авито.

"Цифровые платформы в последние годы стали популярной площадкой для покупок, изменив механику взаимодействия продавцов и покупателей практически во всех сегментах потребления. С помощью наших сервисов и технологий мы предлагаем пользователям Авито уникальный клиентский путь оформления ипотеки, который позволит провести такую значимую сделку, как покупка недвижимости, бесшовно — без посещения банка и за несколько минут", — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

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