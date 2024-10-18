На одном из самарских предприятий трудятся двойняшки и передают опыт трудовые династии

Дорожная инфраструктура - одна из важнейших составляющих любого мегаполиса. Обновление улично-дорожной сети Самары - в числе приоритетных направлений деятельности профильных служб, на что обращают повышенное внимание областные и городские власти. Масштабная ремонтная кампания продолжается, ведь и от ее результатов зависят комфорт и безопасность населения.

К концу минувшего лета десятки объектов - проезжие части и тротуары - были приведены в нормативное состояние на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги". А в осенний период, пока длится дорожно-строительный сезон, на улицах города развернулись работы, организованные благодаря дополнительным муниципальным контрактам: за счет средств, выделенных по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

"Не за горами завершение сезона ремонтно-строительных работ. Когда погодные условия благоприятны, нужно трудиться максимально активно. Чтобы совсем скоро и многочисленные дополнительные участки могли радовать горожан качественным покрытием, даже в профессиональный праздник - День работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье октября (а в текущем году это 20 число), - большинство представителей отрасли будут на своих рабочих местах", - отмечает заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панферов.

Среди таких сотрудников и те, для кого трудовой коллектив - во всех смыслах семья. Так, братья Анатолий и Андрей Севастеевы - двойняшки. Они работают на предприятии, которое в этом году было задействовано в решении задач нацпроекта и уже привело в порядок восемь объектов улично-дорожной сети, а в сейчас, будучи одним из победителей конкурсных процедур, выполняет обязательства по дополнительному контракту. Анатолий в штате ООО "НПФ "XXI Век" 18 лет. Он работает бок о бок с Андреем - тот, вдохновившись предложением брата, трудоустроился 12 лет назад. Оба - машинисты самоходного катка.

"Несмотря на то что мы двойняшки и родились с разницей всего в несколько минут, по характеру различаемся: я - старший брат, более спокойный, степенный, Андрей же более энергичный. Выполняем общие поручения, поэтому никакой соревновательности между нами нет. Вдвоем работать, конечно, легче. На участке, находясь в разных катках, понимаем друг друга даже без слов, порой просто по взгляду, на ходу, - рассказывает Анатолий. - Стараемся подбадривать друг друга. После смен оцениваем коллективно выполненные работы, обсуждаем рабочий процесс, чтобы исключить шероховатости".

Профессию братья освоили еще в молодости, сразу после армии. Карьеру в дорожной отрасли начинали в родном селе - административном центре Челно-Вершинского района Самарской области. Однако вскоре их профессиональные пути временно разошлись. Андрей занялся мясным бизнесом, но через 14 лет решил вернуться в дорожную отрасль, о чем ничуть не жалеет: хорошие заработки и благо автомобилистам - вдвойне приятно, отмечает Андрей.

"Сейчас с коллегами приводим в порядок улицу Новоурицкую. Участок сложный, с поворотными локациями. Мой каток идет аккурат вдоль бортового камня, поэтому нужна филигранная точность. Неопытный человек, не покидая кабины, в процессе уплотнения асфальтобетонной смеси вряд ли сможет оперативно работать "на глаз", соблюдая при этом нормативы, скоростной режим, поддерживая заданный ритм. Но мастерство - это не только опыт. Многое зависит от усидчивости, ума, максимальной внимательности. Например, у моей машины идет откат на полметра, при этом ни при каких обстоятельствах нельзя причинить вред ни спецтехнике, ни людям, ни дорожному объекту, - поясняет Андрей. - Не всякий представитель молодого поколения готов в совершенстве освоить профессию машиниста дорожного катка. Но тех, у кого к этому делу лежит душа, мы терпеливо обучаем.

На передачу опыта, преемственность в трудовом коллективе нацеливает и руководство предприятия. Есть и яркие примеры нескольких династий. В основном отцы приводили детей и погружали в профессиональные секреты. У меня же две дочери, а профессия тяжелая, мужская. Но если они когда-нибудь захотят трудоустроиться в ту же фирму, допустим, на офисную работу, я не буду против".

"Поддерживать трудовые династии - всегда важно, а в Год семьи - особенно. На нашем предприятии с каждым годом династий становится все больше. Молодежь следует примеру родителей: после профильных вузов, колледжей молодые люди приходят на работу. Также мы, как и другие компании, принимаем практикантов, которые еще не завершили обучение. Это помогает им обрести начальные навыки, а потом, уже с высшим или средним профессиональным образованием, получить постоянную работу и совершенствоваться под чутким руководством родителей или других старших коллег. Делаем все возможное, чтобы новички стали частью большой трудовой семьи. Для этого заботимся и о досуге, организуя корпоративные мероприятия, - комментирует заместитель директора ООО "НПФ "XXI Век" Даниил Степанов. - Старательных, отличившихся сотрудников поддерживаем, в том числе премиальными выплатами. При этом семейный опыт мы очень ценим. Сплоченные специалисты, универсалы нужны всегда и везде. Они идут нам навстречу, когда нужно задержаться на работе в пик сезона или в его конце. Мы, в свою очередь, тоже с пониманием относимся, если в какие-то периоды просят скорректировать график работы. В таком коллективе профессиональный симбиоз".

В профильном городском департаменте, который ежегодно заключает муниципальные контракты на обновление транспортных артерий Самары, в преддверии профессионального праздника отметили: семейная преемственность действительно вносит большой вклад в развитие дорожной отрасли. Специалисты также акцентируют внимание на том, что такой опыт входит в число основ расширения профессиональных знаний, умений и навыков при достижении национальных стандартов качества.

"Обо всех семьях, трудовых династиях придерживаемся высокого мнения. Такая практика приводит к улучшению качества производимых работ благодаря передаче мастерства от поколения к поколению. В учебных заведениях невозможно постичь все нюансы профессии, это приходит только с опытом, - подчеркивает Сергей Панферов. - Кроме того, на производстве старшие наставники помогают укрепить мотивацию, чтобы у нового поколения сотрудников дорожно-строительных предприятий появлялся еще больший стимул делать свою работу все лучше, ставить перед собой более сложные цели и, возможно, превзойти в этом старшее поколение".

После трудовых будней (а порой трудовыми становятся и праздничные дни) работники спешат к своим домашним, за благополучие которых радеют не меньше, чем за производственную результативность. Во время отдыха находится место и для хобби. К примеру, Андрей Севастеев отменно готовит, причем мясные блюда получаются особенно вкусными. Анатолий, который вместе с женой увлечен семейным чтением, отдает предпочтение литературе в жанре фантастики.

Братья планомерно идут к тому, чтобы достигались не только рабочие цели, но и осуществлялись простые и понятные каждому мечты: приобретение жилья, возможность достойно обеспечить своих близких и быть счастливыми, даже если жизненные дороги еще полны препятствий.