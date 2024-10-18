На одном из самарских предприятий трудятся двойняшки и передают опыт трудовые династии

Дорожная инфраструктура - одна из важнейших составляющих любого мегаполиса. Обновление улично-дорожной сети Самары - в числе приоритетных направлений деятельности профильных служб, на что обращают повышенное внимание областные и городские власти. Масштабная ремонтная кампания продолжается, ведь и от ее результатов зависят комфорт и безопасность населения.
К концу минувшего лета десятки объектов - проезжие части и тротуары - были приведены в нормативное состояние на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги". А в осенний период, пока длится дорожно-строительный сезон, на улицах города развернулись работы, организованные благодаря дополнительным муниципальным контрактам: за счет средств, выделенных по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
"Не за горами завершение сезона ремонтно-строительных работ. Когда погодные условия благоприятны, нужно трудиться максимально активно. Чтобы совсем скоро и многочисленные дополнительные участки могли радовать горожан качественным покрытием, даже в профессиональный праздник - День работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье октября (а в текущем году это 20 число), - большинство представителей отрасли будут на своих рабочих местах", - отмечает заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панферов.
Среди таких сотрудников и те, для кого трудовой коллектив - во всех смыслах семья. Так, братья Анатолий и Андрей Севастеевы - двойняшки. Они работают на предприятии, которое в этом году было задействовано в решении задач нацпроекта и уже привело в порядок восемь объектов улично-дорожной сети, а в сейчас, будучи одним из победителей конкурсных процедур, выполняет обязательства по дополнительному контракту. Анатолий в штате ООО "НПФ "XXI Век" 18 лет. Он работает бок о бок с Андреем - тот, вдохновившись предложением брата, трудоустроился 12 лет назад. Оба - машинисты самоходного катка.
"Несмотря на то что мы двойняшки и родились с разницей всего в несколько минут, по характеру различаемся: я - старший брат, более спокойный, степенный, Андрей же более энергичный. Выполняем общие поручения, поэтому никакой соревновательности между нами нет. Вдвоем работать, конечно, легче. На участке, находясь в разных катках, понимаем друг друга даже без слов, порой просто по взгляду, на ходу, - рассказывает Анатолий. - Стараемся подбадривать друг друга. После смен оцениваем коллективно выполненные работы, обсуждаем рабочий процесс, чтобы исключить шероховатости".
Профессию братья освоили еще в молодости, сразу после армии. Карьеру в дорожной отрасли начинали в родном селе - административном центре Челно-Вершинского района Самарской области. Однако вскоре их профессиональные пути временно разошлись. Андрей занялся мясным бизнесом, но через 14 лет решил вернуться в дорожную отрасль, о чем ничуть не жалеет: хорошие заработки и благо автомобилистам - вдвойне приятно, отмечает Андрей.
"Сейчас с коллегами приводим в порядок улицу Новоурицкую. Участок сложный, с поворотными локациями. Мой каток идет аккурат вдоль бортового камня, поэтому нужна филигранная точность. Неопытный человек, не покидая кабины, в процессе уплотнения асфальтобетонной смеси вряд ли сможет оперативно работать "на глаз", соблюдая при этом нормативы, скоростной режим, поддерживая заданный ритм. Но мастерство - это не только опыт. Многое зависит от усидчивости, ума, максимальной внимательности. Например, у моей машины идет откат на полметра, при этом ни при каких обстоятельствах нельзя причинить вред ни спецтехнике, ни людям, ни дорожному объекту, - поясняет Андрей. - Не всякий представитель молодого поколения готов в совершенстве освоить профессию машиниста дорожного катка. Но тех, у кого к этому делу лежит душа, мы терпеливо обучаем.
На передачу опыта, преемственность в трудовом коллективе нацеливает и руководство предприятия. Есть и яркие примеры нескольких династий. В основном отцы приводили детей и погружали в профессиональные секреты. У меня же две дочери, а профессия тяжелая, мужская. Но если они когда-нибудь захотят трудоустроиться в ту же фирму, допустим, на офисную работу, я не буду против".
"Поддерживать трудовые династии - всегда важно, а в Год семьи - особенно. На нашем предприятии с каждым годом династий становится все больше. Молодежь следует примеру родителей: после профильных вузов, колледжей молодые люди приходят на работу. Также мы, как и другие компании, принимаем практикантов, которые еще не завершили обучение. Это помогает им обрести начальные навыки, а потом, уже с высшим или средним профессиональным образованием, получить постоянную работу и совершенствоваться под чутким руководством родителей или других старших коллег. Делаем все возможное, чтобы новички стали частью большой трудовой семьи. Для этого заботимся и о досуге, организуя корпоративные мероприятия, - комментирует заместитель директора ООО "НПФ "XXI Век" Даниил Степанов. - Старательных, отличившихся сотрудников поддерживаем, в том числе премиальными выплатами. При этом семейный опыт мы очень ценим. Сплоченные специалисты, универсалы нужны всегда и везде. Они идут нам навстречу, когда нужно задержаться на работе в пик сезона или в его конце. Мы, в свою очередь, тоже с пониманием относимся, если в какие-то периоды просят скорректировать график работы. В таком коллективе профессиональный симбиоз".
В профильном городском департаменте, который ежегодно заключает муниципальные контракты на обновление транспортных артерий Самары, в преддверии профессионального праздника отметили: семейная преемственность действительно вносит большой вклад в развитие дорожной отрасли. Специалисты также акцентируют внимание на том, что такой опыт входит в число основ расширения профессиональных знаний, умений и навыков при достижении национальных стандартов качества.
"Обо всех семьях, трудовых династиях придерживаемся высокого мнения. Такая практика приводит к улучшению качества производимых работ благодаря передаче мастерства от поколения к поколению. В учебных заведениях невозможно постичь все нюансы профессии, это приходит только с опытом, - подчеркивает Сергей Панферов. - Кроме того, на производстве старшие наставники помогают укрепить мотивацию, чтобы у нового поколения сотрудников дорожно-строительных предприятий появлялся еще больший стимул делать свою работу все лучше, ставить перед собой более сложные цели и, возможно, превзойти в этом старшее поколение".
После трудовых будней (а порой трудовыми становятся и праздничные дни) работники спешат к своим домашним, за благополучие которых радеют не меньше, чем за производственную результативность. Во время отдыха находится место и для хобби. К примеру, Андрей Севастеев отменно готовит, причем мясные блюда получаются особенно вкусными. Анатолий, который вместе с женой увлечен семейным чтением, отдает предпочтение литературе в жанре фантастики.
Братья планомерно идут к тому, чтобы достигались не только рабочие цели, но и осуществлялись простые и понятные каждому мечты: приобретение жилья, возможность достойно обеспечить своих близких и быть счастливыми, даже если жизненные дороги еще полны препятствий.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.