Гандбольная "Лада" нанесла поражение АГУ-"Адыиф" — 34:29

В своем восьмом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Майкопе "Лада" нанесла поражение АГУ-"Адыиф" — 34:29 (19:9).

Первые три гола в этом матче "Лада", действовавшая абсолютно по-хозяйски, безответно отгрузила майкопчанкам в стартовые две с половиной минуты. Следом, правда, дала непродолжительный сбой, пропустив два раза кряду. Но в дальнейшем снова принялась односторонне властвовать на поле. И только в заключительной трети первой половины поединка, ведя уже через десяток, благодушно дозволила соперницам почувствовать вкус к обоюдоострой игре.

Хозяйки поля ухватились за эту возможность. И уж тем более не стали пренебрегать коренными преобразованиями в составе гостей, которые те произвели после передышки. На площадку у "Лады", побывав в раздевалке, не вышли все три гандболистки, которые отбегали первый тайм от звонка до звонка. В воротах многоопытную Юлию Кунцевич сменила молодая Дарья Семина, а на краях вместо особенно активно отыгравшей предыдущую 30-минутку Алины Соковой (5 голов) и Ольги Фоминой появились Виктория Матюхина с Аленой Блохиной. Не сказать, что у новых угловых волжанок игра не задалась. Их продуктивность оказалась на поверку не намного ниже, чем у предшественниц. Однако на других участках поля, где изменения тоже носили радикальный характер, погрешности у "Лады" давали о себе знать.

Тайм-аут гостям понадобился на 43-й минуте, когда адыгейки четыре мяча от прежнего "червонца" лихо отыграли и явно останавливаться на достигнутом не собирались. Семина к тому моменту отразила лишь один бросок из десяти! Сразу после совещания у Даши наконец-то вышел классный сэйв. Вспыхнувшая на левом фланге нашей атаки Матюхина в промежутке между 47-й и 51-й минутами реализовала три своих "выстрела" из четырех (21:27).

И все же без волнения для "Лады", не перестававшей держать почти всю "основу" на скамейке, заключительная треть второго тайма не обошлась. Хорошо, что признанная лучшей по итогам матча Леонида Гичевска, усилившая наш состав минут за восемь до конца, в ряде эпизодов успешно взяла игру на себя. Перед ее второй отправкой в бой отрыв скукожился до четырех мячей, таковым и оставался до 56-й минуты. И лишь когда Дарья Милова путем эффективной прорезки за три минуты до сирены сделала для нас "плюс 5", остатки опасения поклонников гостей за результат ушли с повестки дня.