Дарья Касаткина выиграла турнир WTA-500 в Китае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина выиграла восьмой титул WTA в карьере.

В финале турнира категории WTA-500 в Нинбо она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счетом 6:0, 4:6, 6:4, пишет championat.com.

В третьем сете Касаткина отыгралась со счета 0:3.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Мирра Андреева и Дарья Касаткина обнялись после очного финала.