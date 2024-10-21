Имущественные налоги: специалист региональной налоговой службы на вебинаре расскажет об особенностях исчисления налогов

Сегодня, 21 октября, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Особенности исчисления имущественных налогов физическим лицам и какие сведения представлены в налоговом уведомлении". Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и своевременного исполнения налоговых уведомлений.
В качестве спикера выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева. В программе вебинара:
- Об особенностях и порядке исчисления имущественных налогов: объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
- Как рассчитывают налог, если у недвижимости несколько собственников?
- Какие электронные сервисы ФНС России помогут самостоятельно разобраться в сведениях, представленных в налоговом уведомлении?
- Что делать, если налоговое уведомление не получено и в каком случае не направляется?
- Можно ли заплатить имущественные налоги за другого?
- Ответы на вопросы.
Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист региональной налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике имущественных налогов физических лиц заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.
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