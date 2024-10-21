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Финансы Экономика и бизнес

ФНС России подготовила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В документе даны подробные ответы на вопросы, что такое налоговая амнистия дробления бизнеса, кто имеет право ею воспользоваться и как отказаться от дробления бизнеса в 2025 году.

Фото: freepik.com

Налоговая амнистия дробления бизнеса — это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022–2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса. Главное условие применения налоговой амнистии — это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом некоторых особенностей.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен.

В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением.

Не меняя структуру бизнеса, участники дробления бизнеса могут перейти на общую систему налогообложения либо перевести деятельность на одну из компаний группы. Изменение организационной структуры бизнеса может потребоваться для объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации.

Более подробно с рекомендациями ФНС России, а также иными документами и судебной практикой, можно ознакомиться в специальном разделе сайта "Налоговая амнистия дробления бизнеса".

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