Семья Сергеевых из Самарской области стала победителем всероссийского конкурса "Семья года"

В субботу, 19 октября, в государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года". Конкурс проводится уже в девятый раз и стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны. Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья — хранитель традиций".
В результате победителями стали 88 российских семей, в числе которых — семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области, одержавшая победу в номинации "Сельская семья". У многодетных супругов Сергеевых — шестеро детей и большое фермерское хозяйство: полсотни с лишним коров и цех по производству молочной продукции. Родители прививают подрастающему поколению не только трудолюбие, но и любовь к Родине: регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.
А еще дома у Сергеевых есть полка с наградами за призовые места в спортивных и творческих состязаниях — у каждого есть свое увлечение: шахматы, волейбол, рисование.
"Забота о семье, поддержка отцовства, материнства и детства — приоритет государственной политики. Об этом многократно говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. С будущего года по решению главы государства стартует национальный проект "Семья". И государство приложит все усилия к тому, чтобы таких счастливых, многодетных, многопоколенных семей как ваши стало больше. Каждая семья-победительница — образец бесконечной материнской и отцовской любви, родительской ответственности, мудрости, терпения. И, конечно, огромного труда", — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Накануне церемонии награждения победители конкурса приняли участие в шестом демографическом форуме "Родительский совет", который прошел на площадке московского Дворца пионеров.
Напомним, что в настоящее время в Самарской области проживает около 33 тысяч многодетных семей. Семьям с детьми в нашем регионе предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта "Демография".
"Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.