Семья Сергеевых из Самарской области стала победителем всероссийского конкурса "Семья года"

В субботу, 19 октября, в государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года". Конкурс проводится уже в девятый раз и стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны. Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья — хранитель традиций".

В результате победителями стали 88 российских семей, в числе которых — семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области, одержавшая победу в номинации "Сельская семья". У многодетных супругов Сергеевых — шестеро детей и большое фермерское хозяйство: полсотни с лишним коров и цех по производству молочной продукции. Родители прививают подрастающему поколению не только трудолюбие, но и любовь к Родине: регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

А еще дома у Сергеевых есть полка с наградами за призовые места в спортивных и творческих состязаниях — у каждого есть свое увлечение: шахматы, волейбол, рисование.

"Забота о семье, поддержка отцовства, материнства и детства — приоритет государственной политики. Об этом многократно говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. С будущего года по решению главы государства стартует национальный проект "Семья". И государство приложит все усилия к тому, чтобы таких счастливых, многодетных, многопоколенных семей как ваши стало больше. Каждая семья-победительница — образец бесконечной материнской и отцовской любви, родительской ответственности, мудрости, терпения. И, конечно, огромного труда", — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Накануне церемонии награждения победители конкурса приняли участие в шестом демографическом форуме "Родительский совет", который прошел на площадке московского Дворца пионеров.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области проживает около 33 тысяч многодетных семей. Семьям с детьми в нашем регионе предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта "Демография".

"Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.