Правоохранители нашли 14 мигрантов-нарушителей в Волжском районе Самарской области

В Волжском районе Самарской области полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители выявили 14 нарушений миграционного законодательства. Так, восемь человек незаконно работали, еще пятеро нарушили правила въезда и пребывания в стране. Их выдворят из России. Также полицейские планируют привлечь к ответственности недобросовестных работодателей.

Помимо этого, при проверке документов у одного из иностранцев обнаружили поддельный патент на работу.