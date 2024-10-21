Правоохранители нашли 14 мигрантов-нарушителей в Волжском районе Самарской области

В Волжском районе Самарской области полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители выявили 14 нарушений миграционного законодательства. Так, восемь человек незаконно работали, еще пятеро нарушили правила въезда и пребывания в стране. Их выдворят из России. Также полицейские планируют привлечь к ответственности недобросовестных работодателей.
Помимо этого, при проверке документов у одного из иностранцев обнаружили поддельный патент на работу.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.