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Происшествия

Правоохранители нашли 14 мигрантов-нарушителей в Волжском районе Самарской области

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители выявили 14 нарушений миграционного законодательства. Так, восемь человек незаконно работали, еще пятеро нарушили правила въезда и пребывания в стране. Их выдворят из России. Также полицейские планируют привлечь к ответственности недобросовестных работодателей.

Помимо этого, при проверке документов у одного из иностранцев обнаружили поддельный патент на работу.

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