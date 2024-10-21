Полицейские проводят проверку из-за проникновения мужчины с пистолетом в самарскую школу

Сотрудники полиции разбираются в истории с проникновением мужчины с пистолетом в одну из самарских школ. О ЧП сообщили в местных соцсетях.
Уточнялось, что все случилось 19 октября. В это время в одном из кабинетов преподаватель проводила дополнительные занятия с небольшой группой учеников.
По предварительным данным полиции, пистолет у мужчины был пневматический.
"19 октября в отдел полиции по Советскому району сотрудники Росгвардии доставили местного жителя 1984 года рождения. По предварительной информации, при себе у мужчины был пневматический пистолет. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.