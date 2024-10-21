Полицейские проводят проверку из-за проникновения мужчины с пистолетом в самарскую школу

Сотрудники полиции разбираются в истории с проникновением мужчины с пистолетом в одну из самарских школ. О ЧП сообщили в местных соцсетях.

Уточнялось, что все случилось 19 октября. В это время в одном из кабинетов преподаватель проводила дополнительные занятия с небольшой группой учеников.

По предварительным данным полиции, пистолет у мужчины был пневматический.

"19 октября в отдел полиции по Советскому району сотрудники Росгвардии доставили местного жителя 1984 года рождения. По предварительной информации, при себе у мужчины был пневматический пистолет. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.