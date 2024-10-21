Ингосстрах рассказал о первой на рынке программе лояльности для агентов

В "Ингосстрахе" действует уникальная программа лояльности, созданная специально для агентов компании. В рамках программы агенты могут получать бонусы за продажу добровольных видов страхования и использовать накопленные ингорубли на путешествия, страховые полисы, сертификаты партнёров, а также дарить их клиентам и другим агентам.

Ингорубли (1 ингорубль = 1 рублю) можно получить за выполнение специальных заданий, например, за регистрацию новых клиентов, оформление карт Ингосстрах Банка или продажу страховых продуктов.

За использование карты Ингосстрах Бонус агенты могут увеличить кешбэк ингорублями: за покупку полисов "Ингосстраха" (до 10%), приобретение товаров в выбранных категориях (до 5%), транзакции на АЗС, в шиномонтажах и на автомойках (до 5%), в супермаркетах (до 8%), а также за совершение ежедневных покупок (до 3%).

На сегодняшний день рекорд по количеству накопленных бонусов принадлежит агенту из Санкт-Петербурга, который за всё время накопил 2,7 миллиона ингорублей.

Участникам программы лояльности доступна удобная инфографика для отслеживания своего баланса на портале IngoGate. Кроме истории начислений и использования ингорублей за выбранный период, в личном кабинете можно посмотреть задания и воспользоваться реферальной ссылкой для привлечения клиентов.

Помимо этого, "Ингосстрах" запустил масштабную игру "Время агентов" с крупными призами. Если клиент оформляет карту Ингосстрах Банка по рекомендации агента с 16 сентября по 16 ноября, то агент получает баллы. Чем больше баллов, тем больше шанс выиграть iPhone 15 Pro Max, фен Dyson, ноутбук HUAWEI, PlayStation 5 и многие другие призы. Агенты, накопившие больше всего бонусов, смогут поучаствовать в розыгрыше главных призов — четырёх туров на Мальдивы.

"Уже более 4 500 агентов присоединились к программе лояльности. Мы уверены, что её развитие позволит агентам не только значительно экономить на ежедневных покупках, но и поможет в достижении новых карьерных вершин. Мы также увеличили лимит списания ингорублей с 15 000 до 30 000, что позволяет расширить возможности использования ингорублей. Например, бонусами можно оплатить до 100% стоимости авиа и ж/д билетов", — подчеркивает вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха" Екатерина Снигирь.

"Мотивация агентов через новые и уникальные программы не только повышает их вовлечённость и эффективность, но и качественно выделяет компанию на фоне конкурентов, привлекая лучших специалистов и способствуя созданию самой сильной команды агентов на рынке страхования", — отмечает Карина Елизарова, начальник управления развития агентских продаж "Ингосстраха".