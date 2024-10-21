Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

В понедельник, 21 октября, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.
Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области". Пользователям соцсети предлагается оценить качество дорог в Самарской области, отремонтированных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
За шесть лет в регионе по дорожному нацпроекту приведено в нормативное состояние 2 090 км дорог, из них в 2024 году — 225 км. Большое внимание в ходе проведения ремонтных работ уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения.
На участках региональных трасс, проходящих сквозь населенные пункты, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и улично-дорожного освещения. С начала реализации нацпроекта тротуары и освещение появились в 31 населенном пункте Самарской области, из них в 2024 году — в 8 населенных пунктах.
Также дорожные объекты оснащены современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.
Благодаря реализации национального проекта к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области составит 50,25%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Опрос о качестве дорог в Самарской области будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 января 2025 года.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.