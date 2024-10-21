НОВИКОМ выдал гарантию одному из ведущих производителей сельхозтехники

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию компании "Клевер". Это один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Ростовской области — дивизион группы Ростсельмаш. Благодаря этому компания проведет автоматизацию бизнес-процессов на производстве.

Гарантия НОВИКОМа позволит "Клеверу" получить целевой займ у Фонда развития промышленности Ростовской области. Финансирование будет направлено на закупку и внедрение на предприятии нового программного продукта для автоматизации бизнес-процессов.

"Клевер" — крупный производитель сельскохозяйственной техники. Товарная линейка компании включает более 160 наименований. Продукция компании соответствует мировым стандартам и широко известна не только в России, но и за ее пределами.

"НОВИКОМ много лет обеспечивает финансовую поддержку лидеров российского машиностроения. Знание рынка, понимание потребностей предприятий и отработанные механизмы позволяют нам предлагать клиентам выгодные финансовые продукты и механизмы привлечения средств. Уверена, что улучшения, реализованные на предприятии наших партнеров благодаря поддержке банка, дадут импульс к качественному скачку в развитии технологий производства", — отметила Юлия Коваленко, управляющий филиала НОВИКОМа в Ростове-на-Дону.