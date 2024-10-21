НОВИКОМ выдал гарантию одному из ведущих производителей сельхозтехники

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию компании "Клевер". Это один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Ростовской области — дивизион группы Ростсельмаш. Благодаря этому компания проведет автоматизацию бизнес-процессов на производстве.
Гарантия НОВИКОМа позволит "Клеверу" получить целевой займ у Фонда развития промышленности Ростовской области. Финансирование будет направлено на закупку и внедрение на предприятии нового программного продукта для автоматизации бизнес-процессов.
"Клевер" — крупный производитель сельскохозяйственной техники. Товарная линейка компании включает более 160 наименований. Продукция компании соответствует мировым стандартам и широко известна не только в России, но и за ее пределами.
"НОВИКОМ много лет обеспечивает финансовую поддержку лидеров российского машиностроения. Знание рынка, понимание потребностей предприятий и отработанные механизмы позволяют нам предлагать клиентам выгодные финансовые продукты и механизмы привлечения средств. Уверена, что улучшения, реализованные на предприятии наших партнеров благодаря поддержке банка, дадут импульс к качественному скачку в развитии технологий производства", — отметила Юлия Коваленко, управляющий филиала НОВИКОМа в Ростове-на-Дону.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.