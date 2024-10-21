16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ выдал гарантию одному из ведущих производителей сельхозтехники РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной НОВИКОМ назвал способы донастройки мер господдержки Предприниматели рассказали, каким должен быть онлайн-банк В 2024 году все больше самарцев становятся предпринимателями после 56 лет

Банки Финансы

НОВИКОМ выдал гарантию одному из ведущих производителей сельхозтехники

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию компании "Клевер". Это один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Ростовской области — дивизион группы Ростсельмаш. Благодаря этому компания проведет автоматизацию бизнес-процессов на производстве.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Гарантия НОВИКОМа позволит "Клеверу" получить целевой займ у Фонда развития промышленности Ростовской области. Финансирование будет направлено на закупку и внедрение на предприятии нового программного продукта для автоматизации бизнес-процессов.

"Клевер" — крупный производитель сельскохозяйственной техники. Товарная линейка компании включает более 160 наименований. Продукция компании соответствует мировым стандартам и широко известна не только в России, но и за ее пределами.

"НОВИКОМ много лет обеспечивает финансовую поддержку лидеров российского машиностроения. Знание рынка, понимание потребностей предприятий и отработанные механизмы позволяют нам предлагать клиентам выгодные финансовые продукты и механизмы привлечения средств. Уверена, что улучшения, реализованные на предприятии наших партнеров благодаря поддержке банка, дадут импульс к качественному скачку в развитии технологий производства", — отметила Юлия Коваленко, управляющий филиала НОВИКОМа в Ростове-на-Дону.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3