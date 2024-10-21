54 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

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В течение трех дней, с 18 по 20 октября, в Самарской области во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции остановили 54 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области