Новый городской кроссовер Geely Cityray в лизинг на выгодных условиях в CARCADE

Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый Geely Cityray с привилегией до 350 тыс. рублей. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Скидка может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Партнёрские программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.

Geely Cityray — современный технологичный кроссовер с ярким дизайном и просторным салоном. За счёт применённых технологий разгон с места до 100 км/ч у новой модели составляет 8,9 с, при этом двигатель экономичен — в смешанном цикле расход топлива составляет 6,5 л/100 км (по циклу NEDC). Высокий уровень пассивной безопасности достигнут благодаря широкому применению высокопрочной стали в силовой структуре кузова, доля которой составляет более 68%. Такая конструкция позволяет оптимизировать вес автомобиля, одновременно способствуя достижению прочности и топливной экономичности. В комплектации Comfort кроссовер доступен в лизинг со скидкой в размере 350 тыс. рублей, в остальных комплектациях выгода составит 250 тыс. рублей.

Кроме того, автомобили Geely доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: возвратный лизинг, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.