Гандбольная "Лада" подписала Марину Судакову

Состав тольяттинской команды пополнила одна из обладательниц олимпийского золота 2016 года Марина Судакова, чей контракт с ГК "Лада" действует с сегодняшнего дня.

Почти все самые яркие страницы биографии воспитанницы волгоградской школы гандбола, входящей с 23-мя титулами в число шести наиболее успешных действующих российских гандболисток, связаны с Ростовом-на-Дону. В южную столицу она еще под девичьей фамилией Ярцева переехала в 14-летнем возрасте, а уже через год дебютировала в основном составе клуба. В нем она провела на позиции правого крайнего полтора десятка сезонов, стала 4-кратной чемпионкой России и 8-кратной обладательницей Кубка страны. Еще одно чемпионское звание Марине покорилось в рядах ЦСКА.

Позапрошлый сезон Судакова отыграла в румынском клубе "Букурешть", завоевавшем при ее участии высший национальный титул. В составе первой сборной России дебютантка "Лады" добывала бронзу чемпионата Европы 2008 года в Македонии и серебро Евро-2018 во Франции, озолотилась на чемпионате мира 2009 года в Китае, а главным ее достижением в карьере стал триумф на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В 33 своих играх прошлого сезона она забила 85 голов, 10 из которых — с семиметровой отметки, сделав это в составе родного клуба из Волгограда, за который прежде не играла никогда.

"Мой контракт в Бухаресте был прописан на два года, но семейные обстоятельства после первого румынского сезона меня вынудили вернуться в Россию, — объясняет причину своих непродолжительных выступлений в "Динамо-Синаре" Марина. — В Волгограде я с удовольствием тренировалась и играла, была капитаном команды, являясь, по словам главного тренера, примером для молодых игроков. Там наслаждалась гандболом. А юридические вопросы, когда мне было нужно, ездила решать в Ростов-на-Дону. Теперь в принципе мои житейские проблемы позади. Во время паузы в карьере пришло осознание того, что без спорта мне тяжело. Не играла я с начала апреля, когда на разминке перед кубковым матчем с "Ладой" получила микротравму. Еще сильнее заскучала по гандболу, когда посетила встречу динамовок с тольяттинками в сентябре. И решила для себя, что пока организм дает возможность поиграть, не надо ее упускать…"