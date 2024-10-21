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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" подписала Марину Судакову

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состав тольяттинской команды пополнила одна из обладательниц олимпийского золота 2016 года Марина Судакова, чей контракт с ГК "Лада" действует с сегодняшнего дня.

Фото: "Лада" ГК

Почти все самые яркие страницы биографии воспитанницы волгоградской школы гандбола, входящей с 23-мя титулами в число шести наиболее успешных действующих российских гандболисток, связаны с Ростовом-на-Дону. В южную столицу она еще под девичьей фамилией Ярцева переехала в 14-летнем возрасте, а уже через год дебютировала в основном составе клуба. В нем она провела на позиции правого крайнего полтора десятка сезонов, стала 4-кратной чемпионкой России и 8-кратной обладательницей Кубка страны. Еще одно чемпионское звание Марине покорилось в рядах ЦСКА.

Позапрошлый сезон Судакова отыграла в румынском клубе "Букурешть", завоевавшем при ее участии высший национальный титул. В составе первой сборной России дебютантка "Лады" добывала бронзу чемпионата Европы 2008 года в Македонии и серебро Евро-2018 во Франции, озолотилась на чемпионате мира 2009 года в Китае, а главным ее достижением в карьере стал триумф на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В 33 своих играх прошлого сезона она забила 85 голов, 10 из которых — с семиметровой отметки, сделав это в составе родного клуба из Волгограда, за который прежде не играла никогда.

"Мой контракт в Бухаресте был прописан на два года, но семейные обстоятельства после первого румынского сезона меня вынудили вернуться в Россию, — объясняет причину своих непродолжительных выступлений в "Динамо-Синаре" Марина. — В Волгограде я с удовольствием тренировалась и играла, была капитаном команды, являясь, по словам главного тренера, примером для молодых игроков. Там наслаждалась гандболом. А юридические вопросы, когда мне было нужно, ездила решать в Ростов-на-Дону. Теперь в принципе мои житейские проблемы позади. Во время паузы в карьере пришло осознание того, что без спорта мне тяжело. Не играла я с начала апреля, когда на разминке перед кубковым матчем с "Ладой" получила микротравму. Еще сильнее заскучала по гандболу, когда посетила встречу динамовок с тольяттинками в сентябре. И решила для себя, что пока организм дает возможность поиграть, не надо ее упускать…"

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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