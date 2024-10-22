Мужчина без водительских прав не смог проехать мимо светофора в Тольятти

В понедельник, 21 октября, в Тольятти 33-летний мужчина, лишенный водительских прав, устроил ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 3:30 он на ВАЗ-21093 двигался по ул. Революционной. В районе дома № 66 по ул. Свердлова он съехал и врезался в светофор.

В аварии пострадал сам автомобилист. Его доставили в больницу. При этом мужчина отказался проходить медосвидетельствование на опьянение.