Полицейские разыскали водителя Audi, возмутившего самарцев ездой по "встречке"

В Самарской области сотрудники ГИБДД разыскали автомобилиста-нарушителя, возмутившего жителей областной столицы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором водитель Audi напротив дома №115а по ул. Революционной выехал на встречную полосу.

Как выяснилось, за рулем иномарки был 44-летний житель Нефтегорского района. Мужчина признался, что нарушил ПДД. Теперь ему грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав.