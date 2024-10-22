Специальное предложение на лизинг грузовых автомобилей FORLAND в CARCADE

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование грузовых автомобилей FORLAND с применением скидки в размере 8% от розничной стоимости ТС. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках специальной лизинговой программы к приобретению доступны все модели бренда FORLAND, реализуемые партнёром — компанией АО "МБ РУС", являющейся официальным дистрибьютором марки в России. Бренд FORLAND в настоящее время представлен тремя моделями: малотоннажным Forland 3, среднетонажным Forland 8 и среднетонажным Forland 12. Эти машины специально адаптированы для российских условий эксплуатации, их можно приобрести как в виде шасси, так и с надстройками. Все грузовики оснащаются экономичными дизельными моторами экологического класса "Евро-5". При оформлении лизинга любой модели клиентам CARCADE доступна скидка в размере 8%. Выгода может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.

Кроме того, грузовые автомобили FORLAND доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско и другие страховые сервисы в графике договора лизинга, возвратный лизинг, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре.

Подробности условий уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.