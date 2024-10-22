Нефтепереработчики увеличили популяцию волжского сазана

Акционерное общество "Сызранский НПЗ", являющееся дочерним обществом компании "Роснефть", провело традиционную экологическую акцию по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Осень считается достаточно благоприятным периодом для выпуска рыбной молоди в естественную среду. В заводском природоохранном мероприятии приняли участие студенты филиала СамГТУ в г. Сызрани, обучающиеся по специальности "Техносферная безопасность", и представители администрации Сызранского района.

Такие акции нефтепереработчики проводят дважды в год уже более 10 лет. В августе выпускается молодь краснокнижной стерляди, в октябре — сазана. В этом году сызранское предприятие уже восполнило биоресурсы Волги на 40 тысяч молодых стерлядей, а за все время реализации программы в великой русской реке появился почти миллион новых обитателей.

На этот раз мальки сазана были выращены по заказу нефтяников рыбоводческим хозяйством, действующим при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в Винновке. Там они обитали в искусственных прудах, где всегда много корма и нет хищников. Теперь рыбки, вылупившиеся из икринок в этом году, набрали вес 20 граммов и готовы к самостоятельному плаванию в большой реке. Осень для этого — самое подходящее время: вода в водохранилище хорошо насыщена кислородом, а значит молоди будет проще адаптироваться в естественной среде обитания.

Выпуск мальков осуществляется под контролем комиссии, в которую входят специалисты отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волга-Камского территориального управления Росрыболовства и специалисты Управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Сызранского НПЗ. В заводском природоохранном мероприятии приняли участие студенты филиала СамГТУ в г. Сызрани, обучающиеся по специальности "Техносферная безопасность", и представители администрации Сызранского района.

Сперва рыбешки проходят контрольное взвешивание. Другой важный этап, позволяющий избежать стресса при переселении сеголеток, — измерение температуры волжской воды, а чтобы малыши не травмировались, они отправляются в путь по специальному желобу.

Оказавшись на воле, сазан достаточно быстро наберет вес. Уже через несколько лет взрослая особь достигнет веса в несколько килограммов. Эта пресноводная рыба семейства карповых считается настоящим биомелиоратором. Поедая зоопланктон, речные растения и моллюсков, сазан способствует очищению воды и улучшению ее состава.

Для Сызранского НПЗ зарыбление водоемов — системная работа, соответствующая корпоративной экологической политике.