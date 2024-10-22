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Экология Общество

Нефтепереработчики увеличили популяцию волжского сазана

СЫЗРАНЬ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акционерное общество "Сызранский НПЗ", являющееся дочерним обществом компании "Роснефть", провело традиционную экологическую акцию по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Осень считается достаточно благоприятным периодом для выпуска рыбной молоди в естественную среду. В заводском природоохранном мероприятии приняли участие студенты филиала СамГТУ в г. Сызрани, обучающиеся по специальности "Техносферная безопасность", и представители администрации Сызранского района.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Такие акции нефтепереработчики проводят дважды в год уже более 10 лет. В августе выпускается молодь краснокнижной стерляди, в октябре — сазана. В этом году сызранское предприятие уже восполнило биоресурсы Волги на 40 тысяч молодых стерлядей, а за все время реализации программы в великой русской реке появился почти миллион новых обитателей.

На этот раз мальки сазана были выращены по заказу нефтяников рыбоводческим хозяйством, действующим при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в Винновке. Там они обитали в искусственных прудах, где всегда много корма и нет хищников. Теперь рыбки, вылупившиеся из икринок в этом году, набрали вес 20 граммов и готовы к самостоятельному плаванию в большой реке. Осень для этого — самое подходящее время: вода в водохранилище хорошо насыщена кислородом, а значит молоди будет проще адаптироваться в естественной среде обитания.

Выпуск мальков осуществляется под контролем комиссии, в которую входят специалисты отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волга-Камского территориального управления Росрыболовства и специалисты Управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Сызранского НПЗ. В заводском природоохранном мероприятии приняли участие студенты филиала СамГТУ в г. Сызрани, обучающиеся по специальности "Техносферная безопасность", и представители администрации Сызранского района.

Сперва рыбешки проходят контрольное взвешивание. Другой важный этап, позволяющий избежать стресса при переселении сеголеток, — измерение температуры волжской воды, а чтобы малыши не травмировались, они отправляются в путь по специальному желобу.

Оказавшись на воле, сазан достаточно быстро наберет вес. Уже через несколько лет взрослая особь достигнет веса в несколько килограммов. Эта пресноводная рыба семейства карповых считается настоящим биомелиоратором. Поедая зоопланктон, речные растения и моллюсков, сазан способствует очищению воды и улучшению ее состава.

Для Сызранского НПЗ зарыбление водоемов — системная работа, соответствующая корпоративной экологической политике.

Гид потребителя

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