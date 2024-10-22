Тольяттинцы в составе сборной России выступят на соревнованиях MakeX Global в Китае

В Москве состоялся российский этап Международного робототехнического соревнования MakeX 2024 в номинациях Starter и Explorer. По итогам состязаний команда из Самарской области заняла первое место в номинации Explorer.
Чемпионат MakeX уже много лет собирает участников со всего мира. Российский этап ведет отсчет с 2019 года. Участники номинаций собирают роботов из наборов MakeX под конкретное задание, которое меняется каждый год. К примеру, в номинации Explorer в этом году роботы должны уметь не только собирать определенные предметы на поле и двигаться в автоматическом режиме, но и играть с роботами команд соперников в гандбол, а также подтягиваться на перекладине. От аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает не просто участие отдельных команд, а составление из них альянсов. Так, для участия в номинации Explorer из Тольятти приехали три команды и по итогам жеребьевки две из них образовали альянс, в который вошли "Братья роботы" и "ТЛТмаксимум".
Два дня напряженных соревнований для тольяттинской команды завершились успехом - альянс тольяттинцев занял первое место в своей номинации. Воспитанники тольяттинского кванториума Андрей Ломакин и Павел Ломакин, а также ученики МБОУ ДО ГЦИР Владимир Степанов, Ян Санжаров попали в сборную России и будут защищать честь страны на соревнованиях MakeX Global, которые пройдут в декабре в Китае.
До поездки на международный финал ребятам предстоит основательно поработать над конструкцией своих роботов. Им нужно будет найти более совершенные технические решения и отточить мастерство в управлении. В этом им помогут наставники, которые проходят обязательную стажировку в учебных центрах компании Digis, официального представителя MakeX в России.
Наставники отмечают, что робототехнические соревнования набирают все большую популярность в России и, несмотря на то что участниками в основном являются школьники и студенты, только делающие первые шаги в будущей профессии, опыт соревнований становятся серьезной площадкой для обкатки новых конструкторских и ИТ-решений. На полях соревнований ребята и их наставники обмениваются опытом, находят единомышленников, знакомятся с представителями профессии и организациями-работодателями.
Серьезной площадкой для развития детских талантов и подготовки к соревнованиям в Самарской области становятся Центры дополнительного образования "Кванториум", "IT-кубы" и "Точки роста". Созданные в регионе ресурсы в рамках реализации мероприятий национального проекта "Образование" позволяют привить интерес ребенка к изучению физики, математики, химии, информатики, а также способствуют развитию детского технического творчества. Благодаря сохранению имеющейся инфраструктуры в системе дополнительного образования, а также новым ресурсам, в Самарской области более 93% детей программами дополнительного образования. При этом более 30% детей, получающих дополнительное образование, занимаются в кружках технической и естественно-научной направленности.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.