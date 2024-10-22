Тольяттинцы в составе сборной России выступят на соревнованиях MakeX Global в Китае

В Москве состоялся российский этап Международного робототехнического соревнования MakeX 2024 в номинациях Starter и Explorer. По итогам состязаний команда из Самарской области заняла первое место в номинации Explorer.

Чемпионат MakeX уже много лет собирает участников со всего мира. Российский этап ведет отсчет с 2019 года. Участники номинаций собирают роботов из наборов MakeX под конкретное задание, которое меняется каждый год. К примеру, в номинации Explorer в этом году роботы должны уметь не только собирать определенные предметы на поле и двигаться в автоматическом режиме, но и играть с роботами команд соперников в гандбол, а также подтягиваться на перекладине. От аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает не просто участие отдельных команд, а составление из них альянсов. Так, для участия в номинации Explorer из Тольятти приехали три команды и по итогам жеребьевки две из них образовали альянс, в который вошли "Братья роботы" и "ТЛТмаксимум".

Два дня напряженных соревнований для тольяттинской команды завершились успехом - альянс тольяттинцев занял первое место в своей номинации. Воспитанники тольяттинского кванториума Андрей Ломакин и Павел Ломакин, а также ученики МБОУ ДО ГЦИР Владимир Степанов, Ян Санжаров попали в сборную России и будут защищать честь страны на соревнованиях MakeX Global, которые пройдут в декабре в Китае.

До поездки на международный финал ребятам предстоит основательно поработать над конструкцией своих роботов. Им нужно будет найти более совершенные технические решения и отточить мастерство в управлении. В этом им помогут наставники, которые проходят обязательную стажировку в учебных центрах компании Digis, официального представителя MakeX в России.

Наставники отмечают, что робототехнические соревнования набирают все большую популярность в России и, несмотря на то что участниками в основном являются школьники и студенты, только делающие первые шаги в будущей профессии, опыт соревнований становятся серьезной площадкой для обкатки новых конструкторских и ИТ-решений. На полях соревнований ребята и их наставники обмениваются опытом, находят единомышленников, знакомятся с представителями профессии и организациями-работодателями.

Серьезной площадкой для развития детских талантов и подготовки к соревнованиям в Самарской области становятся Центры дополнительного образования "Кванториум", "IT-кубы" и "Точки роста". Созданные в регионе ресурсы в рамках реализации мероприятий национального проекта "Образование" позволяют привить интерес ребенка к изучению физики, математики, химии, информатики, а также способствуют развитию детского технического творчества. Благодаря сохранению имеющейся инфраструктуры в системе дополнительного образования, а также новым ресурсам, в Самарской области более 93% детей программами дополнительного образования. При этом более 30% детей, получающих дополнительное образование, занимаются в кружках технической и естественно-научной направленности.