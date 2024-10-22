У пассажирки в самарском аэропорту нашли незадекларированные украшения на 3,5 млн рублей

Сотрудники таможни в самарском аэропорту остановили женщину, не задекларировавшую дорогие украшения.

У прибывшей из Грузии пассажирки был с собой ювелирный набор стоимостью более 3,5 млн рублей. Женщина пояснила, что приобрела украшения в Турции в качестве подарка для невестки и заплатила за них порядка 10 тыс. долларов. О необходимости подачи пассажирской таможенной декларации она не знала.

В итоге в отношении нарушительницы возбудили административное дело и оштрафовали на 880 тыс. рублей.