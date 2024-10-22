У пассажирки в самарском аэропорту нашли незадекларированные украшения на 3,5 млн рублей

Сотрудники таможни в самарском аэропорту остановили женщину, не задекларировавшую дорогие украшения.
У прибывшей из Грузии пассажирки был с собой ювелирный набор стоимостью более 3,5 млн рублей. Женщина пояснила, что приобрела украшения в Турции в качестве подарка для невестки и заплатила за них порядка 10 тыс. долларов. О необходимости подачи пассажирской таможенной декларации она не знала.
В итоге в отношении нарушительницы возбудили административное дело и оштрафовали на 880 тыс. рублей.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.