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Происшествия

У пассажирки в самарском аэропорту нашли незадекларированные украшения на 3,5 млн рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники таможни в самарском аэропорту остановили женщину, не задекларировавшую дорогие украшения.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

У прибывшей из Грузии пассажирки был с собой ювелирный набор стоимостью более 3,5 млн рублей. Женщина пояснила, что приобрела украшения в Турции в качестве подарка для невестки и заплатила за них порядка 10 тыс. долларов. О необходимости подачи пассажирской таможенной декларации она не знала.

В итоге в отношении нарушительницы возбудили административное дело и оштрафовали на 880 тыс. рублей.

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