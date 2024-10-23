В Самарской области отремонтировали 60 км трассы Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка

В Самарской области с 2019 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" почти на всем протяжении отремонтирована региональная автомобильная дорога Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка. Из 68,7 км трассы в нормативное состояние привели 58,7 км. Из них ремонт 20 км завершен в 2024 году.

Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также служит одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тыс. автомобилей в сутки.

Большое внимание в ходе ремонта автомобильной дороги уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения. На участках, проходящих сквозь населенные пункты Каменный Брод, Красноармейское и Пестравка, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и устройством улично-дорожного освещения. Также установлены пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, тактильная плитка, искусственные дорожные неровности, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

В этом году дорожники отремонтировали участок между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка. В рамках ремонта отремонтировали водопропускные трубы уложили новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым обустроены подъездные карманы и нанесена разметка "пешеходный переход".

Отметим, что в рамках ремонта с 2019 по 2024 гг. выполнен ремонт четырех мостов, расположенных в составе дороги.

В следующем году ремонт трассы будет завершен на всем протяжении. Согласно уже заключенному государственному контракту, подрядная организация отремонтирует еще 10 км трассы.

Всего в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 г. отремонтировано 225 км дорог регионального значения, а также в Самаре и Тольятти. Благодаря реализации национального проекта к концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области составит 50,25%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.