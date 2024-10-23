В Самарской области отремонтировали 60 км трассы Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка

В Самарской области с 2019 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" почти на всем протяжении отремонтирована региональная автомобильная дорога Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка. Из 68,7 км трассы в нормативное состояние привели 58,7 км. Из них ремонт 20 км завершен в 2024 году.
Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также служит одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тыс. автомобилей в сутки.
Большое внимание в ходе ремонта автомобильной дороги уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения. На участках, проходящих сквозь населенные пункты Каменный Брод, Красноармейское и Пестравка, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и устройством улично-дорожного освещения. Также установлены пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, тактильная плитка, искусственные дорожные неровности, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.
В этом году дорожники отремонтировали участок между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка. В рамках ремонта отремонтировали водопропускные трубы уложили новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым обустроены подъездные карманы и нанесена разметка "пешеходный переход".
Отметим, что в рамках ремонта с 2019 по 2024 гг. выполнен ремонт четырех мостов, расположенных в составе дороги.
В следующем году ремонт трассы будет завершен на всем протяжении. Согласно уже заключенному государственному контракту, подрядная организация отремонтирует еще 10 км трассы.
Всего в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 г. отремонтировано 225 км дорог регионального значения, а также в Самаре и Тольятти. Благодаря реализации национального проекта к концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области составит 50,25%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.