Жителей Самарской области приглашают принять участие в "Большом этнографическом диктанте"

С 1 по 8 ноября в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". В рамках акции жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.
Традиционно диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей.
За время существования акция стала поистине народной, и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2023 г. уровень этнографической грамотности проверили 3 455 148 человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Самарской области акцию поддержали более 118 тысяч участников.
Впервые в этом году в разработке вопросов для диктанта смогут принять участие все желающие. Для этого на официальном сайте www.miretno.ru появилась вкладка "Предложить вопрос". Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть диктанта, а авторы получат памятные призы с символикой просветительской акции.
Присоединиться к Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", проверить свои знания о традициях и культуре народов России и Самарской области, а также почерпнуть новые — может каждый житель нашего региона. Диктант пройдет в офлайн и онлайн форматах. Онлайн участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти Диктант".
Для офлайн участия в диктанте все желающие приглашаются 2 ноября в 11.00 на следующие площадки:
- ГКУ СО "Дом дружбы народов" (г. Самара, ул. Воронежская, 9);
- ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" (г. Самара, пр. Ленина, 14А).
Диктант будет состоять из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — о местах, связанных с Россией за пределами Российской Федерации.
Общая сумма баллов за диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.
Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.