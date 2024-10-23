Жителей Самарской области приглашают принять участие в "Большом этнографическом диктанте"

С 1 по 8 ноября в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". В рамках акции жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

Традиционно диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей.

За время существования акция стала поистине народной, и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2023 г. уровень этнографической грамотности проверили 3 455 148 человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Самарской области акцию поддержали более 118 тысяч участников.

Впервые в этом году в разработке вопросов для диктанта смогут принять участие все желающие. Для этого на официальном сайте www.miretno.ru появилась вкладка "Предложить вопрос". Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть диктанта, а авторы получат памятные призы с символикой просветительской акции.

Присоединиться к Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", проверить свои знания о традициях и культуре народов России и Самарской области, а также почерпнуть новые — может каждый житель нашего региона. Диктант пройдет в офлайн и онлайн форматах. Онлайн участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти Диктант".

Для офлайн участия в диктанте все желающие приглашаются 2 ноября в 11.00 на следующие площадки:

ГКУ СО "Дом дружбы народов" (г. Самара, ул. Воронежская, 9);

ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" (г. Самара, пр. Ленина, 14А).

Диктант будет состоять из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — о местах, связанных с Россией за пределами Российской Федерации.

Общая сумма баллов за диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.