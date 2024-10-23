Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Самарой

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В среду, 23 октября, на дороге "Подъезд к г. Оренбург от М5-Урал" в Нефтегорском районе автомобиль Kia PS (Soul) столкнулся с Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.