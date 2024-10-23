Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Самарой

В среду, 23 октября, на дороге "Подъезд к г. Оренбург от М5-Урал" в Нефтегорском районе автомобиль Kia PS (Soul) столкнулся с Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 18:00 между 74 и 75 км автодороги, когда водитель корейской иномарки нарушила правила проезда перекрестков.
С места ДТП госпитализированы оба водителя и две пассажирки автомобиля Kia: 26-летняя женщина и ее шестилетняя дочь.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.